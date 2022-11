Moradores registram a presença de blindados na comunidade nesta quarta-feira - Reprodução

Publicado 09/11/2022 08:10 | Atualizado 09/11/2022 11:10

Rio - Equipes da Polícia Militar realizam uma operação, na manhã desta quarta-feira (9), na Rocinha, Zona Sul, e em vários pontos do Rio de Janeiro. Desde cedo os agentes ocupam também o Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte; e as comunidades do Aço, Três Pontes, Antares e Rola, em Santa Cruz, na Zona Oeste.



Na Rocinha, os agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizam uma ação em apoio à Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro (Seop). Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.

Moradores registraram a presença de quatro carros blindados pelas ruas da comunidade e ouviram tiros logo no início da manhã. Veja:

4 blindados na Comunidade da Rocinha pic.twitter.com/URHISAq11B — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) November 9, 2022 Já tinha um tempo que eu não sabia oque era acordar com tiro na rocinha, Jesus. — Ana Clara Costa (@claranxs) November 9, 2022

Já no Complexo da Serrina, em Madureira, a ação tem como objetivo combater organizações criminosas que atuam no roubo de veículos e de cargas na região. Policiais militares do 9ºBPM (Rocha Miranda) e de outros batalhões subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área (Zona Norte e Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro) estão atuando na comunidade. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões na ação.



Em Santa Cruz, agentes do 27º BPM (Rocha Miranda) atuam nas comunidades do Aço, Três Pontes, Antares e Rola para combater a milícia que atua na localidade. Um homem, suspeito de integrar a milícia, foi preso na Comunidade do Rola. Além disso, um carro roubado foi recuperado e capa de colete balístico, gandola tática, base para rádio portátil e um caderno com anotações dos criminosos foram apreendidos.





