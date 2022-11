Maternidade escola da UFRJ sofre com infestação de piolho de pombo - Divulgação

Publicado 09/11/2022 19:30

Rio – A Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em Laranjeiras, na Zona Sul, sofre com a infestação de 'piolhos de pombos' um tipo de ácaro encontrado nessas aves.



Após denúncia de funcionários, o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária do Rio (Ivisa-Rio) realizou, nesta quarta-feira (9), uma inspeção sanitária e apresentou ordem de serviço de desinsetização realizada hoje no local.



Segundo o instituto, os técnicos do Ivisa verificaram que os pombos se abrigam em beirais e aparelhos de ar condicionado no prédio, o que favorece a infestação pelo parasita. A direção da unidade foi orientada a providenciar a higienização dos locais e a colocação de barreiras para impedir a entrada dos pombos, evitando assim a repetição do problema.