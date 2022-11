Secretário João Carrilho na Rio Innovation Week - Divulgação

Publicado 09/11/2022 18:52 | Atualizado 09/11/2022 18:53

Rio - A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) marca presença na segunda edição do Rio Innovation Week, considerado o maior evento de tecnologia, inovação e negócios da América Latina, que ocorre até sexta-feira (11), no Píer Mauá, Região Portuária do Rio. Ao abrir o evento ao lado do governador Cláudio Castro, o secretário da Secti, João Carrilho, ressaltou a importância do RIW para mostrar o protagonismo da tecnologia e inovação no território fluminense.

"O Estado do Rio está na rota do desenvolvimento tecnológico, e receber a segunda edição do Rio Innovation Week é prova disso. A educação está recebendo estes avanços através da nossa secretaria. Estamos construindo Centros Tecnológicos nas oito regiões do Estado, que vão levar qualificação e inovação para a formação dos fluminenses", afirmou o secretário João Carrilho.

Nos Centros Tecnológicos, haverá a integração entre Faetec, Cecierj e as demais vinculadas da Secti para oferecer, num único lugar, ensino superior, cursos livres, amplos laboratórios de pesquisa e formação profissional de nível médio. As cidades que vão receber cada um desses espaços foram escolhidas estrategicamente. São elas: Cabo Frio, Resende, Itaperuna, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis, Duque de Caxias, São João de Meriti e Nova Friburgo.

Financiamento científico

No primeiro dia do evento, o presidente da Faperj, Jerson Lima Silva, assinou o Tecnova3/Finep, cujo objetivo é promover recursos de subvenção para apoiar a inovação tecnológica e o crescimento de empresas de micro e pequeno porte.

Além da assinatura do Tecnova, a Faperj participa do evento com um estande e convidados da comunidade científica e de empreendedores que apresentarão resultados de suas pesquisas e iniciativas que transformam o ambiente de inovação no Estado.

Entre os convidados pela Faperj alguns cientistas da UFRJ, como Claudio Cerqueira Lopes, especialista em tecnologia forense e produção do Luminol. Ele falará sobre a produção de novos kits forenses para serem usados pela perícia criminal. O neurocientista da UFRJ, Roberto Lent, o professor Carlos Adam Conte Júnior, membro da Rede de Pesquisa em Nanotecnologia no Estado e a pesquisadora Patrícia Torres Bozza Viola, da Fundação Oswaldo Cruz, também estão entre os participantes.