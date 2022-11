Rio de Janeiro

CGU aponta sobrepreço de quase um milhão de reais em licitação para compra de merenda escolar do Colégio Pedro II

Órgão recomendou à Unidade que revisasse as pesquisas de preços realizadas para definir os valores condizentes com os preços médios praticados no mercado

