Fachada do Prédio da Reitoria do Colégio Pedro II no bairro São Cristóvão, no Centro do RioDaniel Castelo Branco / Arquivo Agência O Dia

Publicado 09/11/2022 17:10 | Atualizado 09/11/2022 18:04

Rio – A Controladoria Geral da União (CGU) apontou sobrepreço na licitação para a compra de merenda escolar do Colégio Pedro II. Em relatório publicado no início de outubro, o órgão do Governo Federal informou que o valor da licitação, estimado em R$ 11.834.032,30, estaria R$ 821.010 mais caro.



O resultado foi obtido por meio da avaliação da ferramenta Analisador de Licitações, Contratos e Editais (Alice), que identificou o risco da Unidade de adquirir os produtos com preços mais elevados do que os necessários, uma vez que os valores estipulados para determinados gêneros alimentícios estavam acima das médias encontradas para os mesmos produtos nas pesquisas efetuadas pela equipe.



A tabela anexada ao relatório mostra os produtos e os valores estimados no Pregão. O patinho, um corte da carne bovina, estava estimada em R$ 40,71, ao passo que o Painel de Preços, do Ministério da Economia, apontava um valor de R$ 29,27 - R$ 10 mais barato. Como foram comprados 29.000kg, o sobrepreço foi avaliado em mais de R$ 298 mil.