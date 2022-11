No sábado, 5, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou um caso de covid-19 provocado pela Ômicron BQ.1 - Reprodução

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta quarta-feira (9), 2.079 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e cinco mortes no mesmo período. O estado tem um total de 2.545.814 casos confirmados e 75.896 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020.

A taxa de ocupação em enfermarias segue em 60%. Não foi informada a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 2,98%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.

O Vacinômetro do Estado do Rio indica que, até o domingo (6), foram aplicadas 39.653.388 doses do imunizante contra o coronavírus. Desse total, 14.5 milhões são da primeira dose, 13.1 milhões da segunda, 7.8 milhões da terceira dose e 3.2 milhões do segundo reforço.

De acordo com o painel, 80% da população do estado com idade acima de 3 anos está com o esquema vacinal, que inclui primeira e segunda dose, completo.

Alguns municípios começam a aplicar a quinta dose da vacina de Covid-19

A quinta dose das vacinas de Covid-19 já está disponível. Pelo menos em alguns municípios do estado do Rio, como é o caso de Niterói, que começou nesta quarta-feira (9) a imunizar os que possuem intervalo igual ou superior a 10 meses de uma aplicação a outra. Surpresos com a boa notícia, há quem já esteja se preparando para a nova rodada de vacinação.

Segundo a Secretaria Municipal de Niterói, considerando a população a partir de 12 anos, 26,4% recebeu a 2ª dose de reforço.

Outro município que também já iniciou a vacinação foi Magé, na Baixada Fluminense. Desde a segunda-feira passada (7), está disponível a 5ª dose para quem tem 18 anos ou mais na cidade. O reforço, diferentemente de Niterói, pode ser feito após quatro meses da última dose e se a pessoa não teve a doença nos últimos 30 dias. Para tomar a vacina, é preciso estar munido do RG, do CPF e do Cartão SUS.

Na capital, idosos e pessoas com comorbidade poderão tomar uma nova dose de reforço da vacina contra a Covid-19 após 10 meses de terem tomado a segunda dose de reforço (DR2), ou seja, a quarta dose. O município do Rio começou a aplicação da DR2 em março de 2022.

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou realizar ações diárias de divulgação sobre a oferta da vacina e convoca as pessoas para comparecerem às unidades de saúde. Em todo o município, de acordo com a assessoria de imprensa, mais de 230 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) estão abertas para a vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; e aos sábados, das 8h às 12h.

Em relação aos pequenos, no final de outubro, o secretário de Saúde municipal, Daniel Soranz, culpou o Ministério da Saúde por interrupção de vacinação em crianças no Rio. Segundo ele disse à época, "há mais de três meses, a secretaria oficia o Ministério da Saúde para que pudéssemos receber mais doses e ajustar essa distribuição, mas sequer obtivemos resposta por parte deles".

A prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada, afirmouque o município segue o Plano Nacional de imunização e, desde setembro deste ano, já disponibiliza a 5° dose para os grupos de imunocomprometidos: indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias (erros inatos da imunidade); em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses e neoplasias hematológicas.

Ainda não há, de acordo com a prefeitura, uma data para o começo da imunização do restante do público com a quinta dose e nem qual intervalo será utilizado entre uma vacina e outra.

Outro município da Baixada, Nova Iguaçu afirmou, por meio de nota, que não foi distribuída vacina suficiente para aplicação da quinta dose na população em geral. E, por esse motivo, como é o caso de Caxias, continuará seguindo orientações do Ministério da Saúde, vacinando com a quinta dose, exclusivamente, imunossuprimidos.

Procurada, a secretaria de saúde do município de São Gonçalo afirmou que também não começou a vacinação e espera pela autorização do ministério para dar início.