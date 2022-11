AquaRio - Divulgação/Grupo Cataratas

Publicado 09/11/2022 16:36

Rio - O Aquário Marinho do Rio (AquaRio) completa seis anos nesta quarta-feira (9) e para celebrar esse momento especial dará um presente ao público. Os aniversariantes desta semana (entre os dias 7 e 11) não pagam ingresso mediante a comprovação com um documento oficial com foto. Dentre as principais atrações desta semana especial de aniversário estão o mergulho da sereia no Grande Tanque Oceânico, bolo especial para os animais, a construção de uma escultura feita com materiais reciclados e distribuição de bolo para os visitantes.



O mergulho da sereia no tanque principal do parque acontece às 14h, e promete encantar o público que estiver passeando no local com uma apresentação de tirar o fôlego. O lobby do AquaRio ganhará uma escultura de polvo, elaborada pelo artista André Rongo, criador do Museu do Grafitti, e que será completamente construída de material de descarte que foi ressignificado como, caixa d'água, tubulações, além de resíduos recicláveis utilizados pelos visitantes no parque. Para a confecção do polvo, haverá uma participação especial dos jovens do Grupo Social Fraternidade Arca de Maria. Já o circuito de visitação terá um novo mural, pintado pelo artista Jeff Seon. Os integrantes do Grupo Social Rede Abrigo também colocarão a mão na massa para contribuir com a obra de arte.



Durante os últimos anos, o AquaRio já recebeu mais de 5 milhões de visitantes. O sucesso da atração se dá não só por mostrar as belezas da vida marinha, mas também ao trabalho de educação ambiental e pesquisa para conservação da biodiversidade que encanta o público.



O AquaRio anuncia mais uma grande atração ainda este ano: Galeria dos corais.



Ganhador do prêmio de melhor pesquisa para conter o branqueamento dos corais, dado pela fundação Grande Barreira de Corais, da Austrália, o AquaRio mergulhou de cabeça nos recifes para mostrar ao público a beleza e a importância deste ecossistema tão ameaçado.



O espaço possuirá nove tanques para que o visitante tenha uma verdadeira imersão neste universo colorido e delicado. Nele, haverá dois espaços chamados de “fazenda de corais”, que proporcionam uma visão aproximada das mudas e colônias de corais em crescimento, além de aquários com peixes de diversas espécies.



Em meio a toda beleza e encanto, a nova galeria também abordará um tema de extrema importância: O branqueamento dos corais. Os painéis de conteúdo e a interatividade digital possuem o objetivo de promover informações e curiosidades acerca desse tema, a fim de ampliar a conscientização ambiental do público.



Serviço



AquaRio

Praça Muhammad Ali, Gamboa (em frente aos armazéns 7 e 8 do Porto do Rio)

Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 9h às 17h (com entrada no circuito até às 16h). Aos fins de semana e feriados, das 9h às 18h (com entrada no circuito até às 17h)

Ingressos: www.aquariomarinhodorio.com.br