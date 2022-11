MPRJ obtém condenação de homem que tentou matar o tio com diversas facadas - Divulgação

Publicado 09/11/2022 15:48 | Atualizado 09/11/2022 16:49

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou, na manhã desta terça-feira (8), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra suspeitos de formar uma organização criminosa que teria fraudado licitações na cidade de Campos, no Norte Fluminense. Foram apreendidos R$ 317.535,00 em dinheiro, além de 23 celulares, notebooks, 26 componentes de munição e uma pistola. Um homem, cuja identidade não foi revelada, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Além de agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MP, a operação contou com o apoio de promotores e oficiais de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), com um total de 27 equipes.

Batizada de Operação Rodeio, a ação cumpriu mandados expedidos pela Justiça contra 31 alvos, sendo 23 pessoas físicas e oito pessoas jurídicas nos municípios de Engenheiro Paulo de Frontin e Campos dos Goytacazes, entre outras cidades do interior do Rio. Um dos locais visitados foi a sede da empresa Visão Empreendimentos, na cidade de Campos.

Nas diligências, as equipes buscaram coletar provas para instruir procedimento instaurado pelo MPRJ, que visa apurar crimes contra licitações públicas envolvendo uma construtora com atuação na localidade. Nenhum mandado de prisão cautelar foi requerido ou decretado.

De acordo com o órgão, as identidades do suspeitos seguem em sigilo "com o propósito de viabilizar a formação de convencimento a respeito da existência material dos crimes em tese perseguidos, para oferecimento de denúncia criminal em face das pessoas que sobre as quais venha a recair indício suficiente de autoria ou participação nos delitos". Não há informação sobre os valores envolvidos nas licitações.

Procurada, a Prefeitura de Campos dos Goytacazes não se manifestou sobre a operação. O espaço segue aberto para posicionamento.

A reportagem procurou a empresa Visão Empreendimentos, um dos alvos da operação, mas nenhum representante respondeu aos contatos. O espaço segue aberto para manifestação.