Para o mototaxista Peterson Pereira, de 32 anos, o programa chegou em boa hora no município - Divulgação

Publicado 09/11/2022 16:27 | Atualizado 09/11/2022 16:55

Rio- Nova Iguaçu ganhou uma unidade do Café do Trabalhador nesta quarta-feira (9). O programa do Governo do Estado oferece a primeira refeição do dia, de forma balanceada, por 50 centavos próximo a áreas de concentração de transporte público. Realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a iniciativa já funciona com sucesso em outros municípios da Baixada Fluminense, como Magé, Guapimirim e Queimados.

Com a nova inauguração, agora são 27 unidades em 25 municípios fluminenses, fornecendo uma média de 10.500 cafés da manhã por dia. A previsão é de que 59 polos sejam abertos em todo o Estado do Rio até o próximo ano.

"Por questões logísticas e de distância do trabalho, boa parte dos cidadãos da Baixada Fluminense precisa acordar cedo e, muitas vezes, não tem tempo e nem condições de fazer a primeira refeição do dia em casa. O Café do Trabalhador chega para somar ao município de Nova Iguaçu e para garantir um alimento de qualidade e baixo custo ao cidadão", ressaltou o governador Cláudio Castro.

Em Nova Iguaçu, o serviço funciona na Rua Professora Marli Pereira de Carvalho, sem número, Miguel Couto, de segunda a sexta-feira, a partir das 4h30. Ao todo, serão 500 cafés diários na cidade. Cada kit é composto por uma bebida quente sem açúcar, um pão com manteiga e uma fruta. Também acompanham guardanapos, mexedor descartável e sachês de açúcar ou adoçante para cada beneficiário, itens armazenados em sacola plástica para o transporte seguro.

Para o mototaxista Peterson Pereira, de 32 anos, o programa chegou em boa hora no município. "O Café vai ser uma mão na roda. Eu graças a Deus trabalho e ainda tenho, mas muita gente não tem como pagar caro para comer. Ajuda muito. Trabalho aqui mesmo no Terminal de ônibus de Miguel Couto e vou vir todos os dias", pontuou Peterson.

O Café do Trabalhador está presente nos seguintes polos: Nova Iguaçu, Queimados, Guapimirim, São Gonçalo (2), Magé, Macaé, Santos Antônio de Pádua, Campos dos Goytacazes (2), Itaocara, Itaboraí, São Francisco de Itabapoana, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, São João da Barra, Barra Mansa, Rio das Ostras, Rio Bonito, Cordeiro, Teresópolis, Miguel Pereira, Paty de Alferes, Tanguá, Angra dos Reis, Nova Friburgo e Três Rios.

"Nova Iguaçu é uma das cidades mais populosas do Estado e entregar esse programa para esses trabalhadores era um dos principais compromissos da nossa Secretaria com o povo da Baixada", disse o secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Julio Saraiva.