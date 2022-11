Chuva moderada a forte atingirá a cidade nesta quarta-feira (9) - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 09/11/2022 15:48 | Atualizado 09/11/2022 16:59

Rio – A cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização nesta quarta-feira (9), às 14h40, devido à previsão de chuva moderada a forte para as próximas três horas, segundo informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR.Rio). Já há registros de chuva, ventania, raios e trovoadas nos bairros de Cosmos, Inhoaíba e Paciência, na Zona Oeste. O COR alertou para riscos de enchentes nas vias.

Já na Zona Norte, nos bairros de Irajá, Penha, Anchieta, e na Estrada do Mendanha, e chove de moderado a forte nos bairros de Ramos e Bonsucesso. Na Praça Saens Peña, na Tijuca, há registro de chuva fraca.

Na Zona Sul do Rio, bairros de Laranjeiras, Leblon e Botafogo, há ameaças de temporal com registros de trovoadas.

Já na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, há registro de chuva intensa e trovões. No Recreio dos Bandeirantes e em Curicica, na Zona Oeste, por sua vez, há chuva fraca com trovoadas.

Já no Centro da cidade, chove fraco e não há registro de trovoadas. Na Baixada Fluminense, há registros de bolsões de água em Belford Roxo.

No momento, núcleos isolados de chuva ganham força sobre nas proximidades de Itaguaí e Seropédica, na Região Metropolitana, e se deslocam em direção à cidade do Rio de Janeiro.