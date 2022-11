A Polícia Civil informou que o miliciano foi preso na comunidade Jesuítas, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio - Divulgação.

A Polícia Civil informou que o miliciano foi preso na comunidade Jesuítas, em Santa Cruz, na Zona Oeste do RioDivulgação.

Publicado 09/11/2022 17:32 | Atualizado 09/11/2022 18:09

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (9), um homem de 25 anos, cuja identidade não foi revelada, que integrava a milícia comandada por Luis Antônio da Silva Braga, o "Zinho". De acordo com as investigações, ele era um dos responsáveis por vigiar áreas sob influência da organização criminosa e repelir ações de grupos rivais, do narcotráfico e, inclusive, operações policiais.

A Polícia Civil informou que o miliciano foi preso na comunidade Jesuítas, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, após monitoramento e um trabalho de inteligência. Com o criminoso, os agentes apreenderam uma pistola, munições e um veículo roubado. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.