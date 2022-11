Rio – Agentes da 35º BPM (Itaboraí) prenderam, na tarde desta quinta-feira (9), um homem apontado como um dos chefes do crime organizado da comunidade do Rato Molhado. Conhecido como Jota, o acusado foi localizado e capturado no bairro da Ampliação, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.