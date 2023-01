PM apreendeu fuzil com suspeito morto na comunidade do Zumbi - Divulgação/Polícia Militar

PM apreendeu fuzil com suspeito morto na comunidade do ZumbiDivulgação/Polícia Militar

Publicado 05/01/2023 08:01

Rio - Uma operação da Polícia Militar em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, terminou com dois agentes feridos e um suspeito morto, nesta quarta-feira (4). As equipes trocaram tiros com criminosos, quando deixavam a comunidade do Zumbi, no bairro do Covanca, após a ação. O 7º BPM (São Gonçalo) também atuou na favela da Coreia e no Morro do Castro, onde um homem foi baleado.

De acordo com a PM, os policiais saíam da comunidade do Zumbi, quando um grupo de criminosos atirou contra as esquipes. No confronto, dois militares foram baleados e socorridos para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. O estado de saúde dos agentes é estável, segundo a corporação. Além deles, um suspeito foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Com ele, foi apreendido um fuzil.

Ainda na operação, dessa vez no Morro do Castro, também houve troca de tiros entre criminosos e PMs. Após o tiroteio, um homem ferido foi localizado e houve apreensão de um fuzil, um carregador, munições, 219 pinos de cocaína, 95 pedras de crack e 70 trouxinhas de maconha. Ele foi encaminhado para o HEAT e não há informações sobre seu estado de saúde. Os policiais também removeram barricadas da região. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).