Concessionária vai antecipar horário de pico desde as 9h - Divulgação

Publicado 01/12/2022 15:40 | Atualizado 01/12/2022 15:47

Rio - O MetrôRio vai antecipar o horário de pico nesta sexta-feira (2) para melhor atender aos usuários no deslocamento para assistir ao terceiro jogo do Brasil pela Copa do Mundo 2022. Com o objetivo de oferecer mais praticidade aos torcedores, a concessionária manterá a redução dos intervalos de circulação dos trens desde as 9h.

Todas as estações permanecerão abertas e o funcionamento das linhas 1, 2 e 4 do MetrôRio será o mesmo de dia útil, ou seja, das 5h à meia-noite, com transferência nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo e Central); e Metrô na Superfície, das 5h às 23h30.