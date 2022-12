De acordo com a instituição, o homem, que não teve sua identidade revelada, foi capturado em Queimados - Divulgação

Publicado 30/11/2022 19:41

Rio – Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (30), um homem apontado como o "número 2" da milícia que explora territórios de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a instituição, o homem, que não teve sua identidade revelada, foi capturado em Queimados.

Segundo os agentes, o criminoso é alvo de inquéritos por diversos crimes, como formação de milícia privada e homicídio. As investigações demonstraram que o grupo do miliciano atua principalmente nos bairros de Cabuçu, Valverde, Ipiranga, Jardim Guandu e km 32.

No momento da abordagem, o criminoso estava na porta de casa. Com ele, foram apreendidos uma pistola com a numeração raspada, uma caixa de munições e roupas táticas. Ainda de acordo com os agentes, dentre os crimes praticados contra comerciantes e moradores estão extorsões, parcelamento irregular de solo urbano para fins de construção civil, subtração de terrenos de propriedade privada e homicídios.