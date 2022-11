Núcleos de chuva se aproximam da Zona Oeste na tarde desta quarta-feira (30) - Reprodução/ Alerta Rio

Publicado 30/11/2022 17:52 | Atualizado 30/11/2022 18:04

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município entrou em estágio de mobilização às 16h15 desta quarta-feira (30), devido à previsão de chuva moderada a forte para as próximas três horas.



Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva moderada a forte se aproximam de Itaguaí e apresentam deslocamento em direção ao município do Rio. A previsão para as próximas horas é de pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado/forte, começando pela Zona Oeste.



O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.



Chuva forte alaga municípios no Norte Fluminense



No Norte Fluminense, a chuva durante a tarde desta quarta-feira (30) castigou alguns municípios e deixou regiões completamente alagadas. Em Conceição de Macabu, um barranco desabou, derrubando árvores, casas e arrastando carros. Em Macaé também foi registrado alagamentos em ruas de vários distritos. De acordo com a prefeitura da cidade, foi registrado 299mm de chuva nas últimas 96 horas.

A Secretaria Adjunta de Defesa Civil de Macaé alertou moradores para possibilidade de temporais com chuvas e ventos intensos. Em caso de necessidade, fale com: (22) 27727400 (Secretaria); 27961235 (Cata-bagulho); 0800 2827050 (Disque Lixo).

Veja vídeos:

Por medida de segurança, devido à forte chuva em Macaé, foi realizada a interdição em ambos os sentidos do km 149 e km 164 da BR-101/RJ. Já no km 120 sentido Norte – região da Serrinha, o bloqueio é parcial, devido a uma queda de barreira. Na BR 101, km 165, às 14h, ocorreu interdição parcial em ambos os sentido por causa de uma queda de árvore e barreira. Motoristas estão sendo orientados com placa de pare e siga no local. O trânsito está sendo desviado no km 144 e 170 para dentro de Macaé.

Às 15h14, a pista foi totalmente fechada nos kms 150 e 165. De acordo com a Polícia Federal, não tem a possibilidade nesse momento de fazer desvio para Macaé devido a cidade estar toda alagada.



Previsão do tempo no Rio para os próximos dias

Os próximos dias deverão ser com chuva e tempo instável na cidade do Rio , para tristeza dos cariocas. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a instabilidade decorre da atuação de ventos em médios e altos níveis da atmosfera.

A quinta-feira (1º) terá céu nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas durante a parte da tarde e da noite. Apesar disso, o sol aparecerá entre nuvens.



O mesmo vale para a sexta-feira (2), quando o dia também será instável, com o céu variando entre parcialmente nublado a nublado. Também são esperadas pancadas de chuva isoladas durante a tarde e à noite.