Lucas da Cruz Olegário estava desaparecido desta terça-feira (22) quando saiu de São Gonçalo - Reprodução

Lucas da Cruz Olegário estava desaparecido desta terça-feira (22) quando saiu de São GonçaloReprodução

Publicado 30/11/2022 17:43 | Atualizado 30/11/2022 17:58

Rio - O estudante de Direito Lucas da Cruz Olegário, de 25 anos, que estava desaparecido há uma semana , foi encontrado no final da manhã desta quarta-feira (30) em uma loja atacadista em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

A informação foi confirmada pela técnica de enfermagem Laila de Oliveira, irmã de Lucas. De acordo com a familiar, o jovem está bem, mas calado. Ele perdeu os documentos na última terça-feira (22), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, onde mora com a mãe e o pai, e foi para a Procuradoria Geral do Estado do Rio (PGE), no Centro do Rio, onde faz estágio.

Um dos amigos do estudante informou aos familiares que o deixou na estação das barcas na Praça XV, também no Centro, depois dele ter passado mal na PGE. Laila acredita que o irmão foi parar em Campo Grande porque existe uma linha de ônibus que liga o bairro da Zona Oeste até Alcântara, em São Gonçalo. O estudante teria se confundido pensando que estaria voltando para casa.

"Encontramos ele em Campo Grande. Recebemos uma informação que ele estava lá. Ele está bem na medida do possível, mas está muito calado. É um alívio muito grande. Estamos muito felizes e o nosso encontro foi muito emocionante. Vamos cuidar dele e respeitar o seu momento", disse Laila.

De acordo com a irmã, Lucas toma remédios para combater um Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Ele estuda Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), onde, segundo a família, buscava conciliar uma carga horária pesada junto com o estágio. Atualmente, Lucas está no 7º período.