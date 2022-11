Lucas da Cruz Olegário desapareceu na última terça-feira (22) - Reprodução

Lucas da Cruz Olegário desapareceu na última terça-feira (22)Reprodução

Publicado 29/11/2022 14:25 | Atualizado 29/11/2022 16:37

Rio - Familiares e amigos realizam buscas para o identificar o paradeiro do estudante de direito Lucas da Cruz Olegário, de 25 anos, desaparecido há uma semana no Centro do Rio. De acordo com a família, o jovem foi visto pela última vez na estação das barcas na Praça XV na última terça-feira (22). A Polícia Civil investiga o caso.

Em conversa com o DIA, a técnica de enfermagem Laila de Oliveira, de 28 anos, irmã de Lucas, relatou que a família não tem nenhuma informação sobre o que pode ter acontecido com o rapaz. Um dos amigos do estudante informou aos familiares que o deixou nas barcas depois dele ter passado mal na Procuradoria Geral do Estado do Rio (PGE), no Centro da cidade, onde ambos fazem estágio.

"Ele desapareceu há uma semana. Desde então, não temos nenhuma informação. Ele estava a caminho do estágio na PGE, até chegou, mas passou mal. Ele surtou e estava suando frio. Um colega dele foi até as barcas, mas ele [Lucas] não embarcou. Ele nunca teve nenhum problema com a família", explicou Laila.



De acordo com a irmã, Lucas toma remédios para combater um Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Ele estuda Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), onde, segundo a família, buscava conciliar uma carga horária pesada junto com o estágio. Atualmente, Lucas está no 7º período.

Os documentos do rapaz foram encontrados próximo ao Cemitério Municipal de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Morador do bairro Amendoeira, também em São Gonçalo, Lucas saiu cedo de casa para ir até o estágio. O estudante mora junto com o pai e a mãe e tem dois irmão mais velhos, contando com Laila.

"É uma aflição muito grande. Permanecemos esperançosos e com fé. Acreditamos muito em Deus. Estamos buscando em órgãos responsáveis. A gente só quer informação e encontrar ele", completou a irmã.

A família já procurou no Instituto Médico Legal, no Centro do Rio, e em hospitais da região, mas segue com bons pensamentos para encontrar o estudante com saúde. Os familiares também solicitaram apoio da PGE e da CCR Barcas sobre o assunto. O órgão informou que está prestando auxílio à família. Já a concessionária, que segundo a família não deixou que as câmeras de segurança do dia fossem vistas, ainda não respondeu os questionamentos da reportagem.



Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pelo Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Agentes realizam diligências para localizar Lucas e esclarecer todos os fatos.