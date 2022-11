Criminosos usavam um caminhão para retirar os cabos de dentro de um bueiro - Divulgação

Publicado 30/11/2022 09:19

Rio - Agentes da Polícia Militar prenderam três homens, na madrugada desta quarta-feira (30), suspeitos de furtarem cabos telefônicos em Quintino, na Zona Norte do Rio.



De acordo com a PM, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) estavam em patrulhamento quando foram acionados para verificar um relato de furto de fios na Rua Padre Manoel da Nóbrega. Ao chegarem no local, se depararam com os indivíduos cortando os cabos telefônicos.