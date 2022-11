Caso ocorreu na tarde desta terça-feira na estação Pontal - Divulgação

Publicado 29/11/2022 22:20 | Atualizado 29/11/2022 22:31

Rio - Passageiros abandonaram BRT após problemas mecânicos em um dos articulados e embarcaram na caçamba de um caminhão que estava parado na via, na tarde desta terça-feira (29), próximo a estação Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste. Em imagens que circulam pela internet, é possível identificar cerca de 25 pessoas subindo no veículo enquanto ele sai para seguir viagem.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, internautas comentaram o episódio nas redes sociais e reclamaram das condições do articulado.

"Os usuários do BRT Rio não tem um dia de paz no Hell de Janeiro, imagens enviadas a página, mostram um articulado enguiçado na estação do Pontal. E tiveram que pegar carona em um caminhão, situação que ultimamente se tornou corriqueira", escreveu um internauta.



Procurada pelo DIA, a MOBI-Rio ainda não se manifestou sobre o assunto.