Investigações do setor de inteligência do Detro-RJ apontam que as vans podem estar ligadas à milícia que atua na região - Divulgação

Publicado 30/11/2022 15:36 | Atualizado 30/11/2022 15:50

Rio - Duas vans piratas foram multadas e rebocadas, na noite desta terça-feira (29), em uma operação do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (Detro-RJ), na estação do metrô Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. De acordo com investigações do setor de inteligência da corporação, os veículos podem estar ligados à milícia que atua na região.

A ação foi tomada após o setor de inteligência do Departamento receber denúncias. Segundo a equipe, os veículos faziam o percurso entre o Jardim Oceânico e a comunidade de Rio das Pedras cobrando uma tarifa de R$ 5.

Na última sexta-feira (25), o Detro multou e apreendeu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um ônibus irregular que vinha da Paraíba com destino à comunidade de Rio das Pedras. Autuação foi feita pela equipe do Rio no Trevo das Missões, durante uma ação de rotina para coibir transporte ilegal do órgão.

Durante a abordagem, os agentes encontraram o ônibus lotado no trajeto de João Pessoa para a comunidade na Zona Oeste do Rio. O veículo, segundo a equipe, estava lotado. Para fazer a viagem, os passageiros deveriam pagar uma tarifa de R$ 400.