Detro multa e apreende ônibus clandestino no Trevo das Missões, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 25/11/2022 17:02 | Atualizado 25/11/2022 17:10

Rio - Um ônibus irregular, que vinha da Paraíba com destino à comunidade de Rio das Pedras, foi multado e apreendido nesta sexta-feira (25), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A autuação foi feita por equipes do Departamento de Trânsito (Detro) do Rio no Trevo das Missões, durante uma ação de rotina para coibir transporte ilegal do órgão.



Durante a abordagem, os agentes do Detro encontraram o ônibus lotado no trajeto de João Pessoa para a comunidade na Zona Oeste do Rio. O veículo, segundo os agentes, estava lotado. Para fazer a viagem, os passageiros deveriam pagar uma tarifa de R$ 400.

Informações levantadas pelo Serviço de Inteligência do departamento já indicavam a existência da linha clandestina entre a comunidade e a cidade do estado do Nordeste. Após autuarem o motorista e o ônibus, os passageiros do coletivo foram levados para a comunidade.

Todos foram alertados sobre a condição clandestina do transporte que exclui qualquer segurança ou possibilidade de indenização.