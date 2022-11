O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca) - Reprodução/Google Maps

O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca)Reprodução/Google Maps

Publicado 25/11/2022 19:35 | Atualizado 25/11/2022 19:39

Rio - Um funcionário de um mercado foi baleado, na tarde desta sexta-feira (25), na Alameda São Boaventura, em Niterói, Região Metropolitana. Rijkaart Pimentel, de 28 anos, andava pela rodovia quando foi atingido de raspão na cabeça por uma bala perdida.

Ele foi socorrido, às 15h50, por agentes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), de Niterói, e encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SMS), ele foi atendido e recebeu alta.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 12° BPM (Niterói) foi acionada para checar a informação de que uma pessoa baleada havia dado entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima. De acordo com o comando da unidade, o fato foi constatado pelos militares e a ocorrência encaminhada para a 78ª DP (Fonseca), que irá investigar o caso. A corporação confirmou que não havia operação policial na região.