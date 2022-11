Agentes do 4ºBPM (São Cristóvão), realizavam policiamento pela rua quando foram acionados por populares para ocorrência - Arquivo/Divulgação

Publicado 25/11/2022 17:56 | Atualizado 25/11/2022 18:45

Rio - Uma mulher foi esfaqueada e uma criança ficou ferida após uma tentativa de feminicídio na Rua São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, na tarde desta sexta-feira (25). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi detido.



Ainda segundo a PM, agentes do 4ºBPM (São Cristóvão), realizavam policiamento pela rua quando foram acionados por populares para ocorrência. No local, os policiais encontraram as vítimas. A criança foi encontrada ferida sem gravidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está prestando atendimento.

A rua é uma das mais movimentadas do bairro e precisou ser interditada, segundo o Centro de Operações Rio.