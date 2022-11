Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) prendem acusado de descumprir medidas protetivas de urgência - Divulgação

Publicado 25/11/2022 17:09 | Atualizado 25/11/2022 17:26

Rio – Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias prenderam, nesta sexta-feira (25), um homem acusado de perseguição e descumprimento de medidas protetivas no bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo as investigações, a vítima e o autor tiveram em 2021 um breve relacionamento, que terminou devido a ameaças e agressões. Após o término, o autor passou a persegui-la, pois não aceitava o fim da relação. O caso foi registrado na Deam de Duque de Caxias e a Justiça decretou medidas protetivas para a mulher. Na época do fato, porém, o homem não respeitou as restrições impostas, sendo preso em flagrante.

Após sair da prisão em dezembro de 2021, o autor novamente passou a perseguir a vítima e seu novo companheiro, o que ocasionou em novo registros de ocorrência. A delegacia representou novamente pela prisão do autor, expedida pela Justiça em março de 2022.

Com informações repassadas ao setor de inteligência da instituição, polícias conseguiram localizar e prender o acusado.