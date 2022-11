A PM divulgou uma nota de pesar sobre a morte do cabo Maycon Borges da Silva - Reprodução Twitter

Publicado 25/11/2022 16:49

Rio - O corpo do policial militar Maycon Borges da Silva, de 38 anos, foi sepultado na tarde desta sexta-feira (25) no Cemitério Jardim da Saudade, em Jardim Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O agente estava à paisana quando foi morto a tiros em Vigário Geral, Zona Norte, nesta quinta-feira.

O cabo estava em uma viatura descaracterizada, circulando nas proximidades da estação de trem do bairro. Na Rua Bulhões Marcial, o carro foi alvejado por criminosos. Maycon chegou a ser socorrido por colegas do 16º BPM (Olaria) e levado para o Hospital Caxias D'or, na Baixada Fluminense, mas não resistiu aos ferimentos.

O Disque Denúncia divulgou um cartaz oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil por informações que ajudem nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Maycon, que deixa a mulher, ingressou na corporação em 2011. Ele é o 55º agente de segurança morto em ações violentas no Rio de Janeiro em 2022.