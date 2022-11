Publicado 25/11/2022 16:15 | Atualizado 25/11/2022 16:42

Rio - O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro realiza, neste sábado (26), a partir das 9h, um simulado de desocupação em 30 comunidades, abrindo a Semana Estadual de Redução de Riscos de Desastres.

"A atividade, que será realizada simultaneamente em 16 municípios, vai envolver 20 órgãos estaduais e municipais, cerca de 800 agentes e voluntários e, aproximadamente, 14 mil moradores", disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Sampaio Monteiro.

A operação de preparação para chuvas de verão faz parte do calendário de ações relacionadas ao Dia Estadual de Redução de Riscos de Desastres, que é comemorado dia 29 de novembro. A Sedec-RJ vai coordenar as estratégias de monitoramento e o envio de alertas por SMS, entre outras atividades. O exercício tem como objetivo a mobilização preventiva dos moradores de áreas de risco.

A simulação, realizada em parceria com as defesas civis municipais, órgãos governamentais e não-governamentais e a sociedade civil, acontecerá no Rio de Janeiro, São João de Meriti, Magé, Duque de Caxias, Cachoeiras de Macacu, Niterói, Angra dos Reis, Mangaratiba, Barra do Piraí, Barra Mansa, Queimados, Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Areal e Bom Jardim.