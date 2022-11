Moradores realizam manifestações na Avenida Brasil contra operação no Complexo da Maré - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 25/11/2022 15:28 | Atualizado 25/11/2022 16:34

Rio - Moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte, realizaram uma série de manifestações na Avenida Brasil, a principal via da cidade, após uma operação na comunidade, na manhã desta sexta (25), que matou o jovem Renan de Souza Lemos. Pedaços de madeira, colchões, pneus e outros objetos chegaram a ser queimados no meio da via mais de uma vez. No início da tarde, as pistas central e lateral chegaram a ser bloqueadas no sentido Zona Oeste, mas foram liberadas cerca de uma hora depois.De acordo com o Centro de Operações Rio, apesar da via já estar liberada, motoristas devem redobrar a atenção no trecho. Policiais militares reforçam o patrulhamento na região e atuam na retirada dos materiais ateados na pista.Ainda durante a operação, um policial militar do Bope ficou ferido durante a troca de tiros com criminosos e foi socorrido ao Hospital Federal de Bonsucesso, onde recebeu atendimento médico. Um outro homem, que não teve a identidade divulgada, também foi encontrado ferido e, segundo informações da polícia, estaria envolvido no confronto. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde de ambos.