Publicado 25/11/2022 15:35 | Atualizado 25/11/2022 15:55

Rio - As inscrições para os programas de residência multiprofissional em Vigilância Sanitária e residência profissional em Medicina Veterinária do ano de 2023 do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) serão abertas na próxima quarta-feira (30).

Para o próximo ano, serão ofertadas 10 vagas distribuídas para as áreas de Enfermagem, Farmácia e Nutrição e 10 vagas destinadas à Medicina Veterinária. As inscrições abrem às 10h do dia 30 e acontecem até as 23h59 do dia 8 de dezembro de 2022. O valor da taxa de inscrição é de R$ 250.