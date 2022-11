Linhas do metrô vão funcionar de 7h às 23h, como de praxe aos domingo - Divulgação

Linhas do metrô vão funcionar de 7h às 23h, como de praxe aos domingoDivulgação

Publicado 25/11/2022 15:10

Rio – O MetrôRio irá operar com esquema especial no domingo (27), quando acontece a 27ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+ Rio – suspensa por dois anos devido à pandemia do coronavírus –, na Praia de Copacabana, na Zona Sul. O horário de funcionamento do transporte acontecerá como de praxe aos domingos, das 7h às 23h, com transferência entre as linhas 1 e 2 na estação Estácio.



Para quem vai ao evento, a empresa sugere que o desembarque na ida seja realizado na estação Cantagalo, em Copacabana, e o embarque na volta seja feito na estação Cardeal Arcoverde. A empresa disse também que haverá reforço do efetivo de segurança e de operadores nas duas estações do bairro.



Na estação Cantagalo, o acesso A, que dá para a Rua Miguel Lemos, funcionará normalmente para embarque e desembarque. Já na estação Cardeal Arcoverde, os usuários podem usar o acesso A, na Praça Cardeal Arcoverde, para entrada e o acesso B, na Rua Tonelero, para a saída da estação.



Já as linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) vão operar das 7h às 22h30 no domingo, com seu trajeto normal. O último embarque da linha Botafogo x Gávea será realizado após a chegada da última composição na estação Botafogo



Para desafogar as estações, a concessionária orienta que os clientes comprem e recarreguem seus cartões de passagem com antecedência, priorizando também a compra antecipada da volta, facilitando a entrada no sistema. Os passageiros podem optar por inserir créditos pelo site giro.metrorio.com.br/ ou pelo aplicativo Giro MetrôRio.



Também poderá ser realizado pagamento por aproximação, presente nos cartões de crédito e débito Visa e Mastercard, ou por dispositivos como celulares, relógios e pulseiras, com a tecnologia NFC. Os clientes também poderão ser usados cartões Visa e Elo em carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, além do Pic Pay, para pagamento da tarifa por aproximação.



O MetrôRio lembra que a operação segue normal no sábado (26), com o metrô funcionando das 5h à meia-noite. A transferência entre as linhas 1 e 2 também será na estação Estácio. O mesmo vale para as linhas de ônibus do Metrô na Superfície, que vão operar das 5h às 23h30.

Serviço



Metrô - Linhas 1, 2 e 4



Sábado (26/11): das 5h à meia-noite



Domingo (27/11): das 7h às 23h





Transferência entre as linhas 1 e 2



Sábado (26/11) e domingo (27/11): na Estação Estácio





Metrô na Superfície (MNS) - Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea



Sábado (26/11): das 5h às 23h30



Domingo (27/11): das 7h às 22h30