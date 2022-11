Espetáculo ficará em cartaz até o dia 11 de dezembro, no Teatro Riachuelo - Redes Sociais / Cia de Ballet Dalal Achcar

Espetáculo ficará em cartaz até o dia 11 de dezembro, no Teatro RiachueloRedes Sociais / Cia de Ballet Dalal Achcar

Publicado 25/11/2022 14:02

Rio – A magia do Natal vai desembarcar na estação Carioca do metrô, nesta sexta-feira (25). Os passageiros que estiverem no terminal poderão prestigiar gratuitamente, a partir das 16h, a apresentação de um flash mob do balé "Conto de Natal", de Dalal Achcar. A iniciativa contará com a participação de atores mirins e de Papai Noel.

Flash mob é um grupo de pessoas que se reúne repentinamente em um local público para realizar uma apresentação de dança, que dura poucos minutos. Com o fim do evento, essas pessoas se dispersam entre a multidão, como se nada tivesse acontecido.



O musical apresenta a história da menina Flora que, junto dos seus amigos, espera pelo Papai Noel na véspera de Natal. As crianças porém acabam dormindo, mas algo especial acontece: elas são transportadas para o Polo Norte, onde mora o bom velhinho. Lá, símbolos natalinos e brinquedos ganham vida, enquanto cristais e bonecos de neve dançam para celebrar a chegada da festa.



O espetáculo "Conto de Natal" ficará em cartaz no Teatro Riachuelo, no Centro, até o dia 11 de dezembro. Quem for cliente Giro, cadastrado no aplicativo do metrô, tem desconto de 50% na compra do ingresso para a peça.