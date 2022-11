Materiais apreendidos depois de confronto no Morro do Estado - Divulgação

Publicado 25/11/2022 12:32 | Atualizado 25/11/2022 12:47

Rio - Três suspeitos morreram e outros dois ficaram feridos durante um confronto com policiais militares na madrugada desta sexta-feira (25) no Morro do Estado, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 12º BPM (Niterói) estava em patrulhamento pela região quando foi alertada sobre disparos de arma de fogo vindos de dentro da comunidade. Por isso, os policiais foram até a localidade e encontraram com suspeitos armados. De acordo com a PM, o grupo atirou contra os policiais, o que gerou um confronto.

Depois que a troca de tiros terminou, três suspeitos foram encontrados mortos e outros dois baleados. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Não há informações sobre o estado de saúde dos dois.

Junto com eles, foram apreendidos um fuzil, três pistolas, drogas e um rádio comunicador. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foram chamados para realizar uma perícia no local. A investigação ficou a cargo da especializada.