A vítima sofreu traumatismo craniano e fratura na mandíbula Polícia Civil / Divulgação

Publicado 25/11/2022 20:07 | Atualizado 25/11/2022 21:15





Ele Rio – A Justiça do Rio de Janeiro realizou, nesta segunda-feira (21), audiência de instrução e julgamento de Fred Henrique Lima Moreira, acusado de feminicídio tentado, sequestro e cárcere privado contra Ana Luiza Dias, de 37 anos, sua então namorada, em maio deste ano.Ele foi preso em flagrante após agredir a jornalista por três dias em seu apartamento na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, na Zona Sul da capital, com um cassetete e um soco inglês.

A audiência foi presidida pelo juiz Adriano Celestino dos Santos, da 1ª Vara Criminal do Rio, e contou com testemunhas que ajudaram a socorrer a Ana Luiza, como o porteiro do prédio de Fred. O acusado também foi interrogado.

À reportagem do DIA, Ana Luiza, conhecida como Luka Dias, contou que passou mal, vomitou e teve crise de pânico quando chegou ao tribunal, mesmo estando em uma sala separada do Fred. Desta forma, o juiz não colocou vítima e agressor frente a frente. Ela depôs sem a presença de Fred.

A pena para feminicídio é de 15 a 30 anos de reclusão. Porém, como há ainda contra Fred anotações por violência doméstica, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e resistência, caso seja condenado, o tempo de privação de liberdade pode aumentar. No momento, ele segue preso preventivamente.

"Graças a Deus ele permanece preso. A audiência foi, para nós mulheres, foi um sucesso. Mulheres agredidas por ele, vencemos. E mulheres que sofrem violência denunciem", disse Ana Luiza.



"Espero que a Justiça seja feita por todas as mulheres que ele fez mal. E que como psicopata, ele pegue pena máxima, pois é o que ele merece. Ele não pode conviver em um mundo normal. Para ele me espancar e quase me matar é normal. Então, ele não pode conviver na sociedade", finalizou.



Ana Luiza ainda incentivou mulheres a denunciarem os seus agressores: "Você pode e deve denunciar o seu agressor. Juntas somos mais fortes. Mexeu com uma, mexeu com todas".

Em casos de violência contra a mulher, a vítima ou a testemunha devem denunciar através dos seguintes canais:



Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180;

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher - DEAM;

Dique Denúncia - Ligue 197;

Polícia Militar - Ligue 190;

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, através do WhatsApp (61) 99656-5008.



O caso



Segundo a jornalista e modelo, o relacionamento com o agressor tinha começado há oito meses. Em um determinado dia, Fred suspeitou que estava sendo traído e agrediu a namorada, que chegou a perder a consciência. No dia seguinte, após acordar, tentou gritar para pedir ajuda, quando recebeu um mata-leão até ficar sem respirar e desmaiar novamente.



Já no terceiro dia, ao acordar, Luka tentou correr até a porta para fugir, mas Fred a puxou pelos cabelos. No dia 29 de abril, por volta das 10h, o agressor saiu e esqueceu a porta aberta. Foi quando a vítima conseguiu fugir e ir até à delegacia.

Exames constataram que Luka sofreu traumatismo craniano e fratura na mandíbula. Até esta terça-feira (3), ela ficou internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) se recuperando dos ferimentos.