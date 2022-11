Dupla pressiona mulher contra árvore para roubar seus pertences no Centro - Reprodução

Publicado 25/11/2022 19:17

Rio - Uma mulher foi brutalmente agredida por criminosos durante um assalto no Centro do Rio, nesta quinta-feira (24). A ação dos dois bandidos foi flagrada por uma câmera de segurança na Rua Carlos de Carvalho, por volta das 6h da manhã, próximo à Praça da Cruz Vermelha.



Nas imagens, é possível ver o momento em que a vítima, uma mulher, caminha pela calçada com guarda-chuva. Enquanto isso, um homem se aproxima pela frente e bloqueia sua passagem, como se tentasse pedir alguma coisa para ela.



Por trás, o comparsa do criminoso se aproxima e juntos eles encurralam a vítima contra uma árvore. A mulher parece se desesperar. Ela tenta proteger a bolsa, mas um dos criminosos puxa o pertence com força até que ela o solte. Na sequência, eles saem caminhando pela rua. As imagens da câmera de segurança foram divulgadas pelo site G1.

Em nota, a Polícia Militar informou que o 5° BPM (Praça da Harmonia), responsável pela área, não foi acionado para o caso. Ainda segundo a PM, a unidade realiza patrulhamento sistemático na região, com abordagens a veículos e pedestres.