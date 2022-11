Operação da Polícia Militar, na Maré, nesta sexta-feira (25). - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/11/2022 17:40 | Atualizado 25/11/2022 18:15

Rio - Um homem foi morto e outras cinco pessoas ficaram feridas durante uma operação conjunta entre policiais civis e militares, nesta sexta-feira (25), no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Segundo um levantamento feito pela plataforma Fogo Cruzado, desde o começo do ano foram registrados 1.106 tiroteios durante ações ou operações policiais na Região Metropolitana do Rio, com o saldo macabro de 498 pessoas mortas e outras 686 feridas.

Na operação realizada nesta manhã, um policial militar do Bope ficou ferido na troca de tiros com criminosos e foi levado ao Hospital Federal de Bonsucesso, onde recebeu atendimento médico.



O levantamento ainda indica para o número de ações em torno de unidades escolares. Devido à operação policial desta sexta, 40 escolas no Complexo da Maré tiveram as aulas canceladas. Somente no primeiro semestre deste ano, foram registrados 632 tiroteios no entorno de escolas, indicando uma média de sete por dia perto de unidades de ensino. Desse total, 222 foram durante ações e operações policiais.



O mesmo ocorre com o policial militar que ficou ferido na manhã desta sexta na Maré. Desde o começo do ano, 134 agentes de segurança foram baleados no Grande Rio, sendo que 64 morreram.