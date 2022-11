No total 1.073 motoristas foram abordados - Divulgação/ Magno Segllia

No total 1.073 motoristas foram abordadosDivulgação/ Magno Segllia

Publicado 25/11/2022 16:58 | Atualizado 25/11/2022 17:40

Rio - A Operação Lei Seca realizou ações de fiscalização durante o primeiro dia de jogo da seleção brasileira, dando início à Operação Copa-Verão. No total 1.073 motoristas foram abordados, 177 casos de alcoolemia foram registrados e 16,50% dos motoristas foram flagrados alcoolizados.

O bairro de São Cristóvão se destacou com o maior índice de alcoolemia. Em blitzes realizadas nesta quinta-feira (24), 26,27% dos motoristas abordados estavam dirigindo embriagados. O segundo bairro com maior índice de alcoolemia foi Bonsucesso com 21,93%.

Na Baixada Fluminense, o município de Duque de Caxias foi o que mais registrou casos de alcoolemia. A Operação abordou 118 motoristas e 24 deles estavam dirigindo sob efeito de álcool.

Das equipes de fiscalização, a Lei Seca atuou com agentes de Educação na conscientização dos motoristas sob o risco de misturar álcool e direção. Em Copacabana, os agentes cadeirantes realizam as atividades junto aos torcedores na Arena Fifa Fan Fest montada na areia da praia.