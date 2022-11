OAB-RJ divulgou uma nota repudindo o conteúdo das pichações - Divulgação

Publicado 25/11/2022 17:21 | Atualizado 25/11/2022 19:38

Rio - A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a subsede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), localizadas em Nova Friburgo, amanheceram nesta sexta-feira (25) com pichações com dizeres antidemocráticos. Nas portas, paredes e placas dos edifícios estavam escritos as seguintes palavras: 'Lixo' e 'Al-5 já', em referência ao decreto de 1968 que cassou os direitos básicos de todos os cidadãos, inaugurando a era mais sombria da história do Brasil.

Devido ao ato de vandalismo, a OAB-RJ registrou o caso na Polícia Civil e também emitiu uma nota repudiando as pichações.

De acordo órgão, além de produzir dano ao patrimônio público e privado, o conteúdo das pichações revelam o 'inconformismo antidemocrático e golpista, manifestado por representações de forças políticas saudosas de invernos autoritários'. A OAB-RJ também reforçou que em seu histórico de ordenamento não existem questionamento sobre atos de índoce criminosa.

"O Ato Institucional nº 5 [Al-5], de tristíssima memória, inaugurou o período mais sombrio da ditadura militar, com cassação de mandatos, fechamento do Congresso Nacional, confisco de bens e diversas outras usurpações. E 'lixo', no campo das metáforas, é designação bastante adequada para grupos minoritários que fazem uso da violência e do vandalismo para promoverem ideologias políticas reverentes ao despotismo", rebateu o órgão.

A OAB-RJ também destacou que as eleições brasileiras vêm sendo organizadas pela Justiça Eleitoral com 'notória eficiência' e que ataques assim revelam a força da democracia, sua capacidade de resistir e o compromisso com a estabilidade institucional.

"Ao passo que repudia veementemente tais pichações, expressão de infantilidade política e disposição criminosa, a Ordem dos Advogados do Brasil comunica que está adotando todas as medidas cabíveis para investigar e punir os responsáveis, ou grupo de responsáveis, por esse comportamento, na

certeza de que a democracia sempre prevalecerá", completou, em nota.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na 151ª DP (Nova Friburgo), que solicitou a perícia para o local. Agentes realizam diligências em busca de imagens de câmeras de segurança, a fim de identificar a autoria do crime.