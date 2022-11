Cães farejadores do Batalhão de Ações com Cães (BAC) participaram da ação - Divulgação/PMERJ

Publicado 25/11/2022 19:30 | Atualizado 25/11/2022 20:58

Rio- Durante a operação em conjunto das polícias Militar e Civil no Complexo da Maré, na Zona Norte, nesta sexta-feira (25), agentes e cães farejadores do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam cerca de três toneladas de maconha. Ainda na ação, houve confronto, três suspeitos morreram, e um fuzil, uma pistola, um revólver e duas granadas foram apreendidas. Além disso, policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam centenas de equipamentos eletrônicos piratas em galpões no interior da comunidade Nova Holanda. Oito carros roubados também foram recuperados por equipes do 22ºBPM (Maré).



De acordo com a PM, os suspeitos foram socorridos para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde informou que todos deram entrada já sem vida na unidade. Nas redes sociais, moradores alegam que entre os mortos estão os traficantes conhecido como Itambé e Mário Bigode, um dos líderes do tráfico na comunidade Parque União. Questionada, as polícias Civil e Militar ainda não divulgaram a identidade dos suspeitos.

Policiais militares e cães farejadores do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam cerca de três toneladas de maconha durante operação realizada no Complexo da Maré, na Zona Norte, nesta sexta-feira (25).



Na parte da noite, policiais do Bope apreenderam mais duas armas de guerra no Complexo da Maré. Na ação, houve confronto e mais dois criminosos acabaram feridos, sendo encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

Segundo a Civil, o material, que estava em uma área controlada pelo tráfico de drogas, imitava os desenhos industriais das marcas famosas, induzindo os consumidores a erro no momento da compra das mercadorias. Durante as diligências foram encontradas fones de ouvido e caixas de som, entre outros produtos. Os responsáveis pelos galpões responderão inicialmente por crime contra o registro de desenho industrial e crime contra as relações de consumo.



As investigações terão continuidade para apurar uma eventual associação entre os proprietários dos galpões e a facção que atua na região, já que a prática de determinadas atividades comerciais ilícitas no interior da comunidade ocorre apenas com a permissão dos líderes das organizações criminosas.

A operação foi realizada para coibir movimentações criminosas relacionadas a roubos de carga e roubos de veículos. Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do 22ºBPM (Maré) junto com policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) atuaram nas comunidades Nova Holanda e Parque União. Equipes do 22ºBPM localizaram e recuperaram oito carros roubados.



No início da ação, um policial militar do BOPE ficou ferido durante confronto com criminosos e foi socorrido ao Hospital Federal de Bonsucesso, onde está recebendo atendimento médico e apresenta-se estável.



Ainda segundo a PM, um suspeito foi localizado ferido em óbito próximo da Avenida Brasil, o 22ºBPM foi ao local e, segundo informações preliminares, estaria envolvido em confronto. No entanto, a família da vítima,



Ainda segundo a PM, um suspeito foi localizado ferido em óbito próximo da Avenida Brasil, o 22ºBPM foi ao local e, segundo informações preliminares, estaria envolvido em confronto. No entanto, a família da vítima, Renan Souza de Lemos, 24 anos, contesta essa versão. Segundo o pai do jovem, Rivaldo Coelho, o filho trabalhava como entregador e motorista de aplicativo, e estava saindo da casa do namorado, quando foi abordado, se rendeu e foi alvejado. Policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) reforçam o patrulhamento no perímetro da Avenida Brasil, que foi alvo de protestos de moradores na comunidades

As ocorrências foram encaminhadas para a 21ª DP, Cidade da Polícia e Delegacia de Homicídios da Capital.