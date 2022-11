O nigeriano Osita Godwin Njoku, de 33 anos, foi preso em operação da PF; ele seria o responsável por carga de cinco toneladas de cocaína apreendida no Porto do Rio, em outubro do ano passado - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 25/11/2022 19:43

Rio - O nigeriano Osita Godwin Njoku, de 33 anos, passará pela audiência de custódia às 14h da próxima terça-feira (29). Ele é apontado como o responsável pelas cinco toneladas de cocaína apreendidas em outubro do ano passado no Porto do Rio. A carga é considerada a maior apreensão já realizada no estado e uma das maiores do país.

De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), Osita está na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, enquanto aguarda pela audiência. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira no momento em que desembarcava no Aeroporto Internacional de Guarulhos , em São Paulo.

O nome do suspeito tinha sido incluído, recentemente, na Difusão Vermelha da Interpol. Na semana passada, ele foi localizado em Barbados, uma ilha do Caribe, com ajuda da DEA, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos.