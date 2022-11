O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca) - Reprodução/Google Maps

Publicado 25/11/2022 22:26 | Atualizado 25/11/2022 22:44

Rio - 'Só senti como uma pedrada', disse Rijkaart Pimentel, de 28 anos, o funcionário de mercado baleado em Niterói, na Região Metropolitana, na tarde desta sexta-feira (25) . Ele disse que andava pela Alameda São Boaventura quando foi atingido de raspão na nuca por uma bala perdida.

"Não tinha tiroteio, nem disparos eu ouvi. O tiro veio de algum lugar e acertou minha nuca. Só senti como uma pedrada. Mas fiquei tranquilo", afirmou Rijkaart, que foi atendido pela equipe do Corpo dos Bombeiros e já está em casa, se recuperando do incidente.

Ele foi socorrido, nesta tarde, por agentes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), de Niterói, após ser baleado. O jovem foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Ele foi atendido e logo recebeu alta.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 12° BPM (Niterói) foi acionada para checar a informação de que uma pessoa baleada havia dado entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima. Segundo o comando da unidade, o fato foi constatado pelos militares e a ocorrência encaminhada para a 78ª DP (Fonseca), que irá investigar o caso.

A PM confirmou que não havia operação policial na região.