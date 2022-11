Além do traficante, outros dois homens, apontados como seguranças de Mario, foram baleados e levados para o Hospital Federal de Bonsucesso - Divulgação

Além do traficante, outros dois homens, apontados como seguranças de Mario, foram baleados e levados para o Hospital Federal de BonsucessoDivulgação

Publicado 25/11/2022 21:45

Rio – O gerente do tráfico de drogas do Complexo da Maré, Mario Silva Ribeiro Leite, de 38 anos, foi morto na tarde desta sexta-feira (25) em confronto com policiais militares do Bope, que estão no Conjunto de Favelas da Maré, na Zona Norte do Rio. Conhecido como o “Mário Bigode”, o criminoso é o principal suspeito pelo assassinato da jovem Gabriela Oliveira de Freitas, sequestrada na Favela Parque União, no Complexo da Maré, e teve o corpo encontrado na Baía de Guanabara, em maio de 2019. A informação é do portal de notícias G1.Além do traficante, outros dois homens, apontados como seguranças de Mario, foram baleados e levados para o Hospital Federal de Bonsucesso. Na ação, dois fuzis AK foram apreendidos.Além de Mário Bigode, o dia de confronto na Maré deixou ao menos outros cinco mortos, além de feridos. De acordo com a PM, um dos feridos seria um policial militar. Um dos mortos foi identificado como Renan Souza de Lemos, de 24 anos. A família alega que Renan era motorista de aplicativo e não era bandido. A polícia investiga o envolvimento dele com o tráfico e se ele teria participado do confronto.De acordo com a Polícia Militar, a operação resultou na apreensão de cerca de três toneladas de maconha . Ainda na ação, houve confronto, três suspeitos morreram, e um fuzil, uma pistola, um revólver e duas granadas foram apreendidas. Além disso, policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam centenas de equipamentos eletrônicos piratas em galpões no interior da comunidade Nova Holanda. Oito carros roubados também foram recuperados por equipes do 22º BPM (Maré).