Animal foi devolvido ao seu habitat natural após ser resgatadoReprodução

Publicado 25/11/2022 12:51

Rio - Um jacaré-de-papo-amarelo de 1,6 metros de comprimento foi resgatado por agentes da Guarda Ambiental dentro de uma residência no bairro Madressilva, em Saquarema, Região dos Lagos, nesta quarta-feira (23).



O animal estava no interior da casa quando moradores notaram a sua presença e acionaram a guarda, que se dirigiu ao local para realizar o resgate. De acordo com a Prefeitura de Saquarema, os agentes adotaram técnicas usadas em captura, para não causar estresse no animal. Após o resgate, o jacaré foi avaliado e, como estava sem ferimentos e em boas condições de saúde, foi reintroduzido em seu habitat.

Veja o vídeo: