Publicado 25/11/2022 10:21 | Atualizado 25/11/2022 12:44

Rio - Seis suspeitos morreram após entrarem em confrontos com policiais militares na manhã desta sexta-feira (25) no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. Outro suspeito também foi baleado, além de um PM que foi atingido por um tiro na mão.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 41º BPM (Irajá) realizam uma operação para combater o tráfico na comunidade, que tem o Comando Vermelho (CV) como facção dominante. Por volta das 4h, a PM informou que os policiais foram atacados por cinco suspeitos na altura do Largo do Arão, o que gerou um confronto. Um suspeito foi baleado e morreu no local. Junto com ele, um fuzil calibre 5.56 e drogas foram apreendidos.

Mais tarde, por volta das 7h, um novo confronto aconteceu, desta vez na Rua Tupiniquins, local apontado pelo setor de inteligência do 41º BPM como reduto de criminosos. Ao chegar no local, os policiais encontraram uma residência com suspeitos armados. De acordo com a PM, o grupo atirou contra os policiais, que revidaram.

Depois que o conflito terminou, seis suspeitos foram encontrados feridos. Eles também foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde cinco não resistiram. Um suspeito continua internados sob custódia. Na ação, os policiais apreenderam um fuzil calibre 5.56, quatro pistolas, uma granada e uma quantidade de drogas ainda não contabilizada.

Neste confronto, um policial militar foi baleado na mão. Ele também seguiu para a unidade da Penha. Não há informação sobre o seu estado de saúde.

Os dois confrontos e os materiais foram registrados na 27ª DP (Vicente de Carvalho). A operação segue em andamento na comunidade, inclusive com um blindado sendo usado. Um vídeo mostra equipes policiais apagando fogo em objetos, colocados como forma de protesto por moradores da região.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Clínica da Família Herbert de Souza mantém o atendimento para a população na manhã desta sexta-feira (25). Contudo, as atividades externas, como as visitas domiciliares, foram suspensas. Já a Secretaria Municipal de Educação informou que duas unidades escolares da região do Juramento prestam atendimento remoto.