Acidente na Avenida Radial Oeste deixa um morto - Divulgação

Publicado 25/11/2022 09:11 | Atualizado 25/11/2022 10:07

Rio - Um motorista morreu nesta sexta-feira (25) após colidir com outro veículo e bater em um poste, na Avenida Radial Oeste, no Maracanã, na altura da estação de São Cristóvão.

Agentes do Quartel de Vila Isabel do Corpo de Bombeiros foram acionados sobre o acidente às 5h50. Ao chegar na via, a equipe socorreu Felipe Araújo, de 32 anos. O homem não sobreviveu aos ferimentos e morreu no local.