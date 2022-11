Seop inicia operação de demolição em construção irregular no Itanhangá - Divulgação

Publicado 25/11/2022 12:33

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio (Seop) e o Ministério Público realizaram, nesta sexta-feira (25), uma operação de demolição em dois pavimentos de um prédio de oito andares, construído ilegalmente na comunidade da Tijuquinha, no Itanhangá, Zona Oeste.

De acordo com informações da prefeitura e da Força-Tarefa do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP, o prédio estava sendo erguido em área ambiental, em local de ocupação desordenada e, portanto, não atendendo os parâmetros exigidos. Em outubro de 2022, a Seop notificou os construtores para paralisarem as obras ou movimentarem o processo de legalização. No entanto, a solicitação foi ignorada.

Segundo engenheiros da prefeitura, a construção apresenta falhas estruturais e os dois andares superiores colocam em risco todos os moradores do edifício. Devido à habitação já existente no prédio, no momento, apenas os andares que apresentam risco estão sendo retirados. No entanto, há possibilidade de demolição completa posteriormente.

A Defesa Civil acompanhou o processo e vai auxiliar na análise estrutural.