3ª edição da Invasão de Livros acontece neste sábado (26), no Complexo do AlemãoDivulgação

Publicado 25/11/2022 12:56

Rio - O Voz das Comunidades irá promover, neste sábado (26), no Complexo do Alemão, a 3ª edição do projeto Invasão de Livros. A ação foi criada em 2020 e faz uma alusão a uma das maiores operações de ocupação feita pela polícia militar na comunidade. Dessa vez, a meta é distribuir cerca de cinco mil livros gratuitos aos moradores. Os organizadores querem chamar atenção das autoridades para que haja mais acesso à cultura e menos violência para moradores.



A ação social visa transformar a realidade de várias favelas por meio da cultura e educação e reafirmar a necessidade de criar espaços culturais onde a população tenha acesso. O espaço criado para a prática da leitura e lazer no Complexo do Alemão se encontra fechado desde 2016. Localizada na Estação das Palmeiras, dentro do teleférico do Alemão, a Biblioteca Parque do Alemão também segue desativada.



Para Rene Silva, fundador do Voz das Comunidades, a iniciativa é um protesto devido às promessas não cumpridas nesses 12 anos de ocupação. “Essa ação é uma alusão àquele momento da ocupação do Alemão em 2010. Uma forma de protesto pelo fato de que há 12 anos o governo só entrou com a polícia. A Biblioteca Parque, por exemplo, está desativada há 6 anos, desde que o teleférico parou de funcionar, em 2016. Por isso, a iniciativa da invasão de livros é simbólica, pelo desserviço de promessas do governo e de mudanças sociais não cumpridas ao longo desses anos todos”, disse Rene.

A iniciativa contará com cerca de 70 voluntários e vai alcançar cerca de 15 localidades da comunidade. Os voluntários vão caminhar pelos becos e vielas da favela distribuindo livros. Além disso, a ação conta, mais uma vez, com o apoio do cantor e compositor Emicida, que já destinou a doação de mil livros. Outros famosos e instituições contribuíram para a realização da ação, como: Felipe Neto, Gerência de leitura da prefeitura, Editora Sextante, Companhia das Letras e Editora Record.



Serviço

Data: 26/11/2022

Horário: 10h

Local de saída: Casa Voz - Rua Engenheiro Manoel Segurado, 228 - Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ.

Locais de distribuição: Adeus, Fazendinha, Inferno Verde, Favela da Galinha, Casinhas, Mineiros, Campo do Sargento, Central, Favelinha da Skol, Alvorada, Nova Brasília, Merendiba, Terra Prometida, Vacaria e Vila Cruzeiro.