William Lourenzo foi baleado na cabeça na última quarta-feira (23)Reprodução

Publicado 25/11/2022 13:52

Rio - "A hora que eu vi ele na cama perdi totalmente as forças que tenho. Estou pedindo para Deus fazer o melhor. Estou sem chão de ver ele naquela situação." As frases emocionadas foram ditas nesta sexta-feira (25) por Wallace Lourenzo, irmão do motorista de caminhão baleado na cabeça durante um assalto na Vila Aliança, Zona Oeste do Rio, na última quarta-feira (23) . William continua internado em estado grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer.

Através de um vídeo publicado em uma rede social, Wallace revelou que o irmão está na sala vermelha da unidade de saúde localizada em Realengo. Segundo o familiar, o paciente está sedado, entubado e recebendo sangue devido a quantidade que perdeu quando foi baleado. Ainda de acordo com Wallace, o irmão recebeu um tiro na cabeça, que atravessou o rosto.

Wallace aproveitou o alcance das redes sociais para pedir oração para o seu irmão. Ele voltou para Três Pontas, em Minas Gerais, de onde toda a família é natural, depois de visitar o familiar na quinta-feira (24). Por estar na sala vermelha, Wallace falou que não pôde ficar junto com o irmão.

"Foi muito difícil eu vir embora ontem e deixar ele lá no hospital. Ele não merecia aquilo lá não. Orem pelo William. A única coisa que a gente pode fazer é continuar orando por ele. Dói ver ele em uma cama. Tentei dormir um pouquinho, mas está muito difícil. É muito sofrimento. Orem por mim porque eu estou sem chão de ver ele naquela situação. A hora que eu vi ele na cama perdi totalmente a força que eu tenho. Estou pedindo para Deus para fazer o melhor", disse Wallace.

De acordo com o familiar, William era uma pessoa que amava o trabalho. O homem, de 48 anos, trabalha com frete e mudança e realizava uma entrega quando foi baleado.

"O que eu estou sentindo não desejo para ninguém. Ele era um cara trabalhador, sabe? A vida dele era trabalhar e viajar. O cara sai daqui para trabalhar e acontece uma situação dessa. Eu estou passando mal. Orem por ele. Peço em oração que se for da vontade de Deus, que Ele possa fazer um milagre", completou Wallace.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que William esteve no Hospital Municipal Pedro II para uma avaliação e retornou ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. Ele continua em estado grave.



Relembre o caso

William Lúcio Lourenzo, de 48 anos, foi baleado na tarde desta quarta-feira (23) em uma tentativa de assalto ocorrida na Comunidade da Vila Aliança, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, a vítima e um ajudante passavam pela Estrada do Taquaral quando criminosos anunciaram o assalto. Assustado, a vítima tentou escapar, mas foi baleado na cabeça. O ajudante não se feriu. William, que trabalha com frete e mudanças, é natural de Três Pontas, em Minas Gerais e estava fazendo uma entrega no Rio.

A ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu), que realiza diligências para encontrar os suspeitos do crime. O caso é investigado como tentativa de homicídio.