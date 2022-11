Cláudio Castro participa de encontro de líderes em universidade da Inglaterra - Divulgação

Rio - O governador Cláudio Castro participou, nesta quinta-feira (24), da abertura de um evento para líderes na Escola de Governo Blavatnik, da Universidade de Oxford, na Inglaterra. De acordo com o Governo do Estado, o "Encontro de Lideranças: o Brasil e os brasileiros em seu máximo potencial" acontece até o próximo sábado e conta com a participação de governadores brasileiros e especialistas em políticas públicas. O objetivo do evento é tratar sobre projetos e desafios de áreas como educação, economia e desenvolvimento social, além do combate à fome e à corrupção.

"Essa é uma experiência única, uma oportunidade para debater temas essenciais. No Rio, temos investido em programas que garantem melhores condições de vida para a população. Apenas o PactoRJ, maior pacote de investimentos da história do estado, conta com até R$ 17 bilhões para desenvolver mais de 600 ações, como modernização de escolas, inauguração de Restaurantes do Povo, servindo refeições a R$ 1, e construção de moradias dignas", comentou Castro.

Ainda segundo ele, a participação no evento é uma oportunidade que promete auxiliar na formação de novas e melhoria de políticas públicas atuais em benefício à população. "É uma união de esforços em prol da sociedade. Tenho certeza que voltaremos para o Rio com novas ideias" destacou o governador.

O encontro foi aberto pelo vice-presidente eleito do Brasil, Geraldo Alckmin, por videoconferência, pelo presidente do Conselho da Fundação Lemann, Jorge Paulo Lemann, e pela reitora da Escola Blavatnik, Ngaire Woods.

A ideia central é debater ações que contribuam para o crescimento do potencial do Brasil e de seus estados. No primeiro dia de evento, foram apresentados os objetivos dos fóruns, que reúnem também representantes da sociedade civil.



De acordo com o governo, a programação está sendo conduzida a partir das metodologias da Universidade de Oxford, onde funciona um dos programas de pesquisa internacionais apoiados pela Fundação Lemann, que é a organizadora do encontro.

Para a diretor da fundação Lemann, Denis Mizne, uma das missões é apoiar talentos, lideranças e organizações que trabalham pela transformação social, para ajudar a construir um país mais justo, inclusivo e avançado. "A Blavatnik School of Government é um importante centro de excelência em pesquisas sobre gestão pública, inclusive contando com pesquisadores que se dedicam a estudar o Brasil. Por isso, esperamos que seja um momento importante de diálogo", explicou.



Fóruns

O governador participou, nesta sexta-feira (25), da mesa "O que significa trabalhar para que os brasileiros atinjam o seu máximo potencial?", com os temas educação, diversidade e liderança, destacando o novo cenário deixado pela pandemia da Covid-19.

Entre os participantes estão representantes do Banco Mundial, do Ministério das Comunicações e Informação de Singapura, além de professores da Universidade de Oxford.

Já no último dia do evento, neste sábado (26), o tema será "O processo de fazer a mudança acontecer", com ênfase na colaboração e formação de coalizões. Serão debatidas ações de combate à fome e à corrupção. A mesa contará com a participação de representantes da Organização Mundial da Saúde e das Nações Unidas.