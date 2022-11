O dentista Pablo Torquilho, baleado após assalto em Engenho de Dentro, segue em estado grave - Reprodução

Publicado 25/11/2022 15:00 | Atualizado 25/11/2022 15:23

Rio - O dentista Pablo Torquilho Duarte, de 36 anos, baleado após um assalto em Engenho de Dentro , na Zona Norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira (21), segue internado em estado grave, mas apresentou melhora nas últimas horas. A informação foi confirmada, no início da tarde desta sexta-feira (25), pela secretária do médico. Segundo ela, o dentista já está respirando sem auxílio de aparelhos.