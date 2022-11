Delegacia de Repressão de Crimes de Informática (DRCI) - Divulgação

Delegacia de Repressão de Crimes de Informática (DRCI) Divulgação

Publicado 30/11/2022 15:16 | Atualizado 30/11/2022 15:36

Rio – Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam, nesta terça-feira (29), um homem pelo crime de lesão corporal grave por agredir a ex-companheira. De acordo com a instituição, o acusado foi capturado em Conceição de Jacareí, distrito de Mangaratiba, na Costa Verde do estado.

Segundo os agentes, o homem, que não teve a identidade revelada, foi localizado e preso através do setor de inteligência da corporação, que conseguiram informações do acusado após um monitoramento das redes sociais do autor. Ele vinha sendo procurado desde maio deste ano, quando cometeu o crime.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, a motivação do crime ocorreu pelo incômodo do autor com o fim do relacionamento. A vítima sofreu sérias e violentas agressões, que a deixaram internada por oito dias.

Contra o acusado havia um mandado de prisão por lesão corporal grave. Após a captura, ele foi conduzido à sede da DRCI.